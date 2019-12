Ouverture ce soir du festival du film Ajyal :”Find film, find life”

le •

L’Ajyal film festival se déroulera du 18 au 23 novembre.

It must be heavens

Le film présenté ce soir à l’ouverture, “It must be heavens”, a reçu la mention spéciale du jury et le prix de la critique au festival de cannes. ES, le personnage principal, fuit la Palestine sa terre d’origine. Il se rend de Paris à New-York, mais son pays le suit comme une ombre, tout lui rappelant sa patrie.

À travers cette fable burlesque, le réalisateur Elia Suleiman explore les questions de l’identité et de l’appartenance, tout en s’interrogeant : Où peut-on se sentir chez soi ?

The Farewell

Autre film acclamé par la critique, et couronné d’un prix au festival de Sundance : The Farewell. Ce long métrage est basé sur l’histoire vraie de la réalisatrice. Il comte l’histoire d’un mariage organisé à la hâte. La vraie raison : dire au revoir à Nai Nai, la grand-mère, qui souffre d’une longue maladie, mais qui l’ignore. Pour passer les derniers moments de sa vie ensemble, les convives viennent du monde entier laissant entrevoir des habitudes culturelles bien différentes de leur pays d’origine, la Chine.

Sorry we missed you

Enfin, « Sorry we missed you », autre film primé au festival de cannes, nous offre une peinture sociale et une critique acerbe de l’ubérisation. Ken Loach, cinéaste engagé, s’interroge sur le sort de ces « pseudos-entrepreneurs », nouvelle classe d’exploités formant le lumpenprolétariat du XXIeS.

Films pour enfants

Du côté des films pour enfants, notons la projection du manga de Daisuke Igarashi, « les enfants de la mer », réalisée par Ayumu Watanabe. Mais aussi, « Away » du lettonien Gints Zilbalodis qui offre un voyage poétique, à travers le parcours en moto d’un garçon et d’un oiseau, métaphore de l’émancipation.

Le programme

Pour consulter le programme du festival, rendez-vous sur la page Ajyal film festival du Doha Film Institute.

