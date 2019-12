le •

Le film « You will die at 20 » sera diffusé du 29 novembre au 2 décembre dans l’auditorium du Musée d’art islamique. Présenté au Toronto Film Festival et à la Mostra de Venise, il a reçu le prix Luigi De Laurentiis.

« You will die at 20 » raconte l’histoire de Muzamel qui vit sous le poids d’une prophétie. Alors qu’il était bébé, un prophète déclare qu’il mourra à 20 ans. Sa mère devient alors surprotectrice, au point d’entraver sa liberté. Quand il atteint l’âge de 19 ans, l’angoisse devient plus forte. Muzamel rencontre alors Suliman qui lui ouvre une fenêtre sur le monde.

Cette fable pose la question du libre de choix de l’individu et du poids des superstitions, outil d’asservissement des peuples. Suliman enseigne ainsi au jeune homme que rien ni personne ne doit lui dire quel est son destin ou qu’il est écrit quelque part. Il devient ainsi l’artisan de sa liberté.

Ce premier long métrage du réalisateur soudanais Amjad Abu Alala est aussi un film initiatique, un récit d’apprentissage de la vie. Il invite le jeune homme à faire des expériences, commettre des erreurs, vivre sa vie pleinement.

« You will die at 20 » a été tourné dans le village du père du réalisateur, au centre du Soudan, à la frontière des deux Nils : le Nil Bleu et le Nil Blanc. Il en résulte un éblouissement pictural : une terre de sable doré bordée par le Nil turquoise. Saluons, le travail de composition du directeur de la photographie français, Sébastien Goepfert, qui nous offre une œuvre d’une grande qualité visuelle et esthétique, jouant sur la lumière et les tonalités de couleur.

