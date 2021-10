le •

Cette nouvelle édition du Guide du Qatar 2022 a mis les petits plats dans les grands !

La communauté francophone résidente au Qatar a souhaité se joindre aux réjouissances pour concocter un ouvrage à la hauteur de l’évènement tant attendu.

Les auteurs du Guide du Qatar apportent leur expertise

Tout d’abord, l’ouvrage a été préfacé par l’ancien Ambassadeur de France au Qatar S.E. Monsieur Franck Gellet qui à souligner que :

« L’ambassade a naturellement cette vocation à accueillir et accompagner les nouveaux arrivants, à travers sa section consulaire, ses services économiques, les établissements scolaires français, l’Institut Français du Qatar. »

La préface est suivie d’un édito de la Présidente de Doha Accueil, Madame Maryline Chepda.

De nombreux membres de la communauté francophone ont participé à cette aventure :

M. le Consul Jean-Jacques Maizaud,

Sandrine Lescaroux, directrice générale de la Chambre de Commerce et d’industrie France Qatar,

M e Arnaud Montouché, avocat au sein du cabinet Crowell & Moring,

Habiba Mantri,

Estelle Roure, coach de carrière.

Le Qatar, un pays résolument tourné vers l’avenir

Sandrine Lescaroux dresse dès l’ouverture de l’ouvrage un panorama du pays :

« Résolument tourné vers l’avenir et l’accomplissement de sa vision 2030, le pays s’est doté d’infrastructures de classe mondiale (port et aéroport), de structures d’accompagnement performantes (dont les nouvelles zones franches), et a réformé certaines lois (…).

Les frontières avec les pays voisins étant ouvertes à nouveau, toutes les conditions semblent réunies pour que le pays atteigne ses ambitieux objectifs. »

Me Arnaud Montouché a quant à lui expliqué les conditions pour conclure un contrat de travail et les clauses auxquelles il convient d’être attentif. De même, il expose la réglementation en matière de création d’entreprise.

L’ouvrage aborde en outre toutes les thématiques liées à l’installation et à la vie au Qatar. La liste des médecins francophones a notamment été mise à jour.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à feuilleter des extraits de l’ouvrage (cliquer sur l’image pour l’agrandir). La table des matières et les deux index (index général et index des marques citées) vous aideront à prendre connaissance du contenu de ce nouveau guide du Qatar.

L’ouvrage est disponible sur les sites d’Amazon et de la Fnac.

