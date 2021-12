Jeff Koons, l’icône du Néo-Pop, expose à Al Riwaq gallery

le •

« Qatar-USA years of culture » s’achève avec un voyage au cœur de la culture américaine auquel Jeff Koons nous convie.

Héritier du Pop Art, Jeff Koons en ravive les couleurs à travers plus de 60 œuvres réparties dans 16 galeries.

Dans l’esprit du ready-made de Duchamp, l’artiste se réapproprie des objets ordinaires, à l’instar de ces ballons gonflables, faisant ainsi le lien entre culture populaire et beaux-arts.

Le plus américain des artistes internationaux nous parle de la culture de son pays, tout en exhaltant des valeurs universelles. La stimulation sensorielle est au cœur de son travail, cherchant à provoquer chez le spectateur un plaisir immédiat.

Outre des peintures iconiques, telles que Balloon dog ou Rabbit, le visiteur découvrira des œuvres plus récentes.

L’exposition « Lost in America » a été mise en scène avec beaucoup de talent par l’actuel directeur artistique du New Museum de New York, Massimiliano Gioni.

Elle se déroulera jusqu’au 31 mars à Al Riwaq Gallery située dans le parc du MIA.

