Le programme de Qatar-France 2020 Year of Culture a enfin été dévoilé lors d’une conférence de presse réunissant SE Salah bin Ghanem Al Ali, Ministre des sports, et Monsieur l’Ambassadeur de France au Qatar, Franck Gellet.

Cette année de la culture sera l’occasion de découvrir le patrimoine culturel de ces deux pays.

Voici un avant-goût de quelques évènements qui auront lieu au Qatar et en France cette année :

Le programme au Qatar

Soirée d’inauguration de Qatar-France 2020

La soirée d’inauguration s’ouvrira par un concert à l’Opéra House de Katara le 10 janvier. Le directeur d’orchestre Marc Piollet dirigera le Qatar Philharmonic Orchestra ; la pianiste Lise de la salle devrait ravir, comme à son habitude, le public (pour en savoir plus, consultez notre article « L’année de la France au Qatar s’ouvre avec un grand concert »).

Exposition au Musée National du Qatar

L’historienne d’art Catherine Grenier, spécialiste de l’œuvre de Giacometti, a conçu pour le Musée National du Qatar une exposition sur le thème de « Paris, tourbillon d’innovation dans l’art moderne ». Cet évènement se déroulera à l’automne prochain.

Exposition de Philippe Parenno

Le vidéaste et plasticien Philippe Parenno, artiste caméléon qui a pour caractéristique de s’adapter aux lieux, exposera à la Al Riwaq Gallery. Les parisiens amoureux du football se souviendront peut-être de l’exposition intitulée « Foot et monde arabe » à l’Institut du Monde Arabe. Ils évoqueront alors sans doute son hommage à Zidane ; lors du match Real Madrid-Villareal, l’artiste a filmé le joueur avec poésie, sans interruption, et ceci à l’aide de… 17 caméras.

Exposition Pablo Picasso

Le Musée Picasso, abrité au sein de l’hôtel Salé à Paris, participera à l’évènement. En effet, l’établissement prêtera une dizaine d’œuvres de cet artiste majeur du XXe siècle.

Le programme en France

Exposition au Palais de Tokyo à Paris

Abdellah Karroum, actuel directeur du Mathaf, sera le curateur de l’évènement « Our world is burning » qui se déroulera du 21 février au 17 mai. L’exposition met l’accent sur l’illustration par les créateurs contemporains du fait politique. L’ambition est de dresser une carte des transformations sociétales au Moyen-Orient dans un contexte de crise globale du débat politique, sous fond d’urgence environnementale.

L’exposition abordera de nombreux thèmes liés aux relations internationales, comme la destruction des sites irakiens avec l’artiste Michael Rakowitz ou le sort des réfugiés syriens avec Monira Al Sohl, par exemple.

La part belle sera également donnée aux artistes qui ont enrichi le programme culturel au Qatar, comme Shirin Neshat ou Wael Shawky.

Autres évènements

Le Doha Film Institute présentera des œuvres cinématographiques au festival de Cannes et au festival du court métrage de Clermont-Ferrand.

En outre, une présentation sera faite de l’évènement à l’Institut du Monde Arabe en octobre.

